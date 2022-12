Kerstiglo’s slachtoffer van vandalisme: “Triestig dat je niets mag doen of er worden zaken stukgemaakt”

De verlichte iglo’s die dit jaar op de Ieperse kerstmarkt staan, kwamen er een beetje als alternatief voor de schaatspiste. Die kwam er dit jaar niet omwille van de hoge energiekosten. In een aantal van de bubbels kan je plaatsnemen, in de andere is decoratief materiaal te zien. Een van die laatste is nu verwijderd omdat die door vandalen kapot werd gemaakt. “Verschillende van de iglo’s werden al beschadigd”, zegt een teleurgestelde schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Zo werd er met stokken op de zeilen geslagen en sneden daders de lintverlichting door. Van een van de iglo’s is de draagconstructie stuk en die verwijderden we dus. Het is triestig dat dit gebeurt.”