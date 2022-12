Kerst in Ieper kent overweldigende start: “Ook zonder schaatspiste blijft het de moeite om ons te bezoeken”

IeperHet was even afwachten of het kerstgebeuren in Ieper ook zonder schaatspiste volk op de been zou brengen. De vrees bleek ongegrond, want - althans voor het openingsweekend - was de opkomst heel groot. De intrede van de kerstman en de nieuwe kerstiglo’s blijken een schot in de roos. “Koud? Maar neen, er is hier genoeg te koop waarmee we ons kunnen opwarmen.”

Net zoals op 10 november Sint-Maarten heel veel volk naar de Ieperse binnenstad trok, was dat zaterdagavond ook het geval voor de intrede van de kerstman. Die kreeg een warm welkom na zijn lange reis uit het hoge noorden. De kerstman trok in stoet van het Colaertplein, via onder meer de Stationsstraat, Tempelstraat, Boterstraat en dan richting Vandenpeereboomplein en Diksmuidestraat naar de Grote Markt waar het Huis van de Kerstman staat opgesteld. Elfen en rendieren begeleiden hem op zijn tocht door de straten. Op sommige plaatsen langs het parcours, zoals ter hoogte van het Vleeshuis, was het drummen om een blik op te vangen van het gebeuren.

Geen parade

“Het was een last minute idee van de stad Ieper en we hadden maar 3 weken tijd om alles op poten te zetten, wat niet veel is”, zegt Joshua Van Bost van het organiserende theaterbureau Kostumation. “Ik ben toch blij met het resultaat. Het is geen parade geworden en er deed maar één praalwagen mee, maar er waren genoeg taferelen die tot de verbeelding spraken. De groepen en artiesten zijn hoofdzakelijk uit Ieper en de regio, wat het ook voor hen fijn maakt. Dat er zoveel volk langs de weg staat is het bewijs dat het wel wordt gesmaakt, denk ik.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook rendieren waren mee uit het hoge noorden. © Henk Deleu

Spijs en drank

Na zijn intrede nam de kerstman plaats in het Huis van de Kerstman op de Grote Markt waar ondertussen ook al een gezellige drukte heerste. Dit jaar geen schaatspiste dus. De stad wil namelijk besparen op de fel gestegen energiekosten. De energiefactuur van de piste zou dit jaar zomaar eventjes 42.000 euro hebben gekost. “Maar je ziet dat het ook nu de moeite is om naar Ieper te komen tijdens de eindejaarsperiode”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). Een beetje als alternatief voor de schaatspiste werden er doorzichtige kerstiglo’s geïnstalleerd waar mensen even kunnen uitrusten en hun drankje nemen of schuilen bij slecht weer. Er staan koepels voor de Lakenhallen, waarvan er drie gevuld met kerstspullen, en drie op het Vandenpeereboomplein. “Zoals je het nu ziet, hadden we er beter nog een paar bijgeplaatst”, zegt de schepen, die zelf in een van de chalets de mensen voorziet van spijs en drank. “We vonden voor een van de chalets geen uitbater en daarom beslisten we het maar zelf te doen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Danny Duwein verkoopt samen met zijn vrouw kerstspullen. © Christophe Maertens

Jongere mensen

Danny Duwein uit Oudenbrug komt al voor de 15de keer zijn kerstspulletjes verkopen op de kerstmarkt in Ieper. “We waren er 3 jaar niet bij door corona, maar nu zijn we gelukkig terug”, zegt Danny. “Hoewel ik zelf niet schaats, is het spijtig dat er geen piste is, want die trekt altijd veel volk, vooral jongere mensen. Ik heb echter begrip voor de beslissing van de stad. Het bestuur heeft zijn best gedaan om ook van deze editie iets moois te maken. We kennen in ieder geval een goede start en de verkoop is goed. We zullen zien hoe het verder loopt, maar wij zijn altijd tevreden.” Volgens Danny zijn er stemmen die meer chalets willen plaatsen op de kerstmarkt. “Je moet ze echter ook kunnen bemannen he, want er zijn wel meerdere kerstevenementen momenteel. Het concept is zeer goed, elke chaletuitbater verkoopt één soort artikel, zodat iedereen evenveel kans krijgt hun waren aan de man te brengen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ilse Ossieur (35) Brielen: "Deze kerstiglo is best wel gezellig." © Christophe Maertens

Ilse Ossieur (35) uit Brielen nam, samen met haar man, kinderen en enkele vrienden, plaats in een van de kerstiglo’s. “Het is best wel gezellig”, vertelt Ilse. “Ik persoonlijk vind het niet jammer dat er geen ijspiste is, want die was inderdaad niet te verantwoorden. De kinderen hadden er liever anders gezien, maar bon. Of het niet te koud is in de iglo? Maar neen, er is hier genoeg te koop waarmee we ons kunnen opwarmen.”

Laatavondopening

Het Kerstplein in Ieper is nog te bezoeken tot in januari. De chalets zijn op woensdag, donderdag en zondag open van 14 uur tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 23 uur. Op maandag en/of dinsdag is de markt gesloten. Voor het Huis van de Kerstman gelden andere openingsuren. Extra kerstshoppen kan op zondag 11 en 18 december en tijdens de laatavondopening op 22 december. Meer info via www.toerismeieper.be/kerst-in-ieper.

Volledig scherm Meteen heel wat volk voor Kerst in Ieper. © Henk Deleu

Volledig scherm Nieuw dit jaar en een beetje als alternatief voor de schaatspiste zijn de kerstiglo’s. © Henk Deleu

Volledig scherm De intrede van de kerstman kon op heel wat belangstelling rekenen. © Henk Deleu

Volledig scherm en de sfeer zat er goed in.... © Henk Deleu

Volledig scherm De intrede van de kerstman kon op heel wat belangstelling rekenen. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.