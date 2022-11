Kerst in Ieper en Winter in Poperinge: “Gezelligheid en beleving troef”

Ieper/PoperingeIn Ieper noch in Poperinge komt er deze kerst een schaatspiste. “Niet te verantwoorden in deze tijden”, klinkt het in beide steden, die desalniettemin een mooi programma uitwerkten om de donkere periode te overbruggen. “We onderhalen met Mickey en Mini Mousse om onze kersthappening te bezoeken.”

“Door het wegvallen van de ijspiste moesten we op zoek naar alternatieven, geen gemakkelijke klus, maar desondanks zal het leuk worden in Ieper”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zetten volop in op beleving voor gezinnen met kinderen, maar ook de kerstbeleving in het algemeen wordt vooropgesteld.” Op de Grote Markt komt het Huis van de Kerstman. “Dat was vorig jaar een groot succes”, aldus de schepen. “Daarnaast worden er 7 chalets worden opgesteld voor de binnentuin van het Huis, met voor het eerst een zeer gevarieerd aanbod.” Bezoekers kunnen genieten van onder meer jenever, verschillende koude dranken, wafels, american pancakes, koffie, warme chocolademelk en oliebollen. Er is een chalet met zeer mooie handgemaakte kerststukjes en een chalet met kerstgadgets. Er komen grote kerstbubbels, de ene gedecoreerd en in de andere zullen de passanten eventjes kunnen verpozen. “Deze bubbels worden uitgebreid naar de Leet. Het wordt dus zeker eens de moeite om gezellig in de binnenstad te keuvelen”, verzekert schepen Desmadryl.

Kleine stoet

De kersthappening in Ieper opent op vrijdag 2 december en eindigt op 8 januari met de Nieuwjaarsreceptie voor de Ieperlingen. Die wordt opnieuw georganiseerd. Op zaterdag 3 december zet het Ieperse centrummanagement de intrede van de kerstman op poten. Die zal met een kleine stoet door de winkelstraten trekken. Op 10 december is er een meet and greet met Paw Patrol. “En we onderhandelen nog met Mickey en Mini Mousse om de kersthappening te bezoeken”, knipoogt schepen Desmadryl.

Volledig scherm Ook in Poperinge zal de sfeer top zijn. © RV

Lachspiegeldoolhof

Net als in Ieper komt er ook in Poperinge geen ijspiste. “Niet te verantwoorden door de hoge energiekosten”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Je kan wel een ritje maken op de nostalgische rupsbaan, of een bezoek brengen aan het lachspiegeldoolhof.” Van 1 tot 31 december kunnen mensen bij meer dan 90 Poperingse handelaars stempels verzamelen voor de eindejaarsactie. Je maakt kans op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De winnaar van de hoofdprijs mag in 2023 elke maand 100 euro spenderen bij een van de Poperingse horecazaken. Op zondag 18 december zijn de winkels extra open, met heel wat acties en animatie in de straten. Van 10 uur tot 16 uur krijg je bij aankoop bij een deelnemende handelaar een bon voor 3 gratis oliebollen bij een van de kramen in de Ieperstraat of Gasthuisstraat. Na het shoppen kan er vanaf 18 uur worden deelgenomen aan de Clarebout Christmasrun die op de Grote Markt vertrekt. De stad sluit Winter in Poperinge af met een nieuwsjaarreceptie voor alle Poperingenaars. Iedereen is welkom voor een gratis drankje en frietje op zondag 8 januari tussen 1 uur en 13 uur. Een overzicht van alle activiteiten in Poperinge vind je www.poperinge.be/winterinpoperinge.

