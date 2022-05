Kattenhuwelijk in WZC Wieltjesgracht: “Deze maand draait alles rond poezen”

Nationaal en provinciaal voetbal Overzicht eindrondes voetbal: SV Rumbeke naar derde ronde

Zowel op nationaal als op provinciaal vlak werd het een druk voetbalweekend. Vooral voor de provinciale ploegen was het uitkijken naar de prestaties van eersteprovincialers SV Rumbeke en SC Blankenkerge, want zij kunnen voor extra stijgers in de provinciale reeksen zorgen. SV Rumbeke wist alvast de derde ronde te bereiken terwijl het voor de kustboys van Blankenberge game over was.

15 mei