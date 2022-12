Kater Wizzie verdween 4 jaar geleden, maar is nu terug thuis: “Goed dat we onze poes hebben gechipt”

Ieper/WulvergemZe had de hoop al lang opgegeven. Sterker zelfs, Christiane Vanelstlande uit Wulvergem dacht niet meer aan haar 4 jaar geleden verdwenen kater Wizzie. Tot ze vorige week plots een mailtje kreeg van het dierenasiel van Ieper waaruit bleek dat de zwarte poes terecht was. “We zijn dolblij dat onze Wizzie terug thuis is.” Waar het beestje al die tijd verbleef, was ook voor de mensen van het dierenasiel een verrassing.