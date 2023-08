Kantontmoetingsdagen in het Ieperse college: “Creatieve pareltjes en verschillende kantsoorten”

Independer Zes cruciale adviezen wanneer je een auto wil huren op reis zonder jezelf onnodig op kosten te jagen

Huur je een wagen in het buitenland, dan moet je vaak een stevige franchise betalen als je een ongeval hebt. Maar is dat per se nodig? Of ben je ook nog gedekt door je eigen autoverzekering? Independer.be vertelt hoe je het voordelig aanpakt.