Kans op neerslag en bewolking in Ieper vanochtend

Ieper wacht in spanning af: “Ridder of bisschop, wie ligt er onder de grafsteen?”

Ieper wacht in spanning op het moment waarop de grafsteen op het Sint-Maartensplein, die recent door archeologen gevonden werd, wordt opgetild. Of er stoffelijke resten onder liggen en van wie die dan zijn, is voorlopig een groot raadsel. We polsten al even bij enkele archeologen en andere deskundigen naar mogelijke kandidaten. Eén ding is alvast zeker: “Het wordt een hachelijke klus, maar we zijn met zijn allen razend benieuwd.”