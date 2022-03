Kandidaten Vredesprijs stad Ieper 2023 gezocht

Torhout/Tielt/Poelkapelle Belgian Quo Band pikt de draad weer op met jubileum­jaar: “Tijdens het eerste optreden zal het moeilijk zijn mijn emoties te bedwingen”

The Belgian Quo Band viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag. De erkende coverband wil dat uitgebreid vieren. Bij drummer Wesley Jaques, die kampt met een visuele beperking, is de podiumhonger alvast groot. “Al heel mijn leven probeer ik in het ‘nu’ te leven, de kans bestaat namelijk dat ik ooit blind word.”

9 maart