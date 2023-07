Kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien Georges Guynemer

Befaamde Band of the Grenadier Guards komt naar Talbot House: “Wij hebben veel aan de zwarte berenmut­sen te danken”

Nu zondag 9 juli krijgt het Talbot House in Poperinge met de Britse Band of the Grenadier Guards een uitzonderlijke groep muzikanten over de vloer. “Weet je dat dit wereldberoemd regiment in Brugge werd opgericht?”, aldus manager Simon Louagie.