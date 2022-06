Kaffee Bazaar en The Times zijn gouverneurs van trappistenbier La Trappe: “Toch iets waarop we trots zijn”

Sinds 2016 is La Trappe Trappist op zoek naar brasseries en cafés waar hun trappistenbier op een professionele manier worden gepromoot. In Ieper dragen nu twee cafés de titel: Kaffee Bazaar in de Boomgaardstraat en The Times in de Korte Torhoutstraat. Stefaan Depoorter is al 3 jaar lang de uitbater van The Times, maar hij staat ook aan het roer van café De Vismarkt in Poperinge en begon aanvankelijk met een bierhuis in Nieuwpoort. Van Kaffee Bazaar zijn Joeri Devolder en zijn partner Nancy Demeester de uitbaters.

Trots

“Voor het gouverneurschap van La Trappe moet word je geselecteerd, dat in tegenstelling tot Orval”, aldus Jori, die ook gouverneur is voor Orval. “Daar moet je jezelf inchrijven en komt iemand van de brouwerij een kijkje nemen. Ook moet bij Orval eerst een andere gouverneur verdwijnen voor er een nieuwe bijkomt.” Wie La Trappe Gouverneur is moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het bier uitgeschonken worden in het origine glas. Het merk La Trappe moet duidelijk herkenbaar zijn in de zaak en er wordt jaarlijks minimaal 1 activiteit rond La Trappe georganiseerd. Ook steunt elke Trappist Gouverneur jaarlijks met een vast bedrag een gezamenlijk goed doel. “Elk jaar is er iemand die anoniem op bezoek komt om te controleren of je je wel aan de regels houdt”, zegt Johan. “Voor ons is het gouverneurschap wel een meerwaarde. Wie een zaak binnenstapt die het label draagt, weet dat hij op een goede manier het bier geserveerd krijgt. We zijn wel trots op het gouverneurschap. Het is een erkenning op de manier waarop wij achter onze producten staan. Ik zou het label toch niet graag verliezen.”

Somalie

“Onze gouverneurs maken het verschil”, zegt broeder Isaac Majoor, vader abt van de abdij Koningshoven in het Nederlandse Berkel-Enschot, waar La Trappe wordt gebrouwen. “Door het bier letterlijk en figuurlijk op de kaart te plaatsen dienen zij twee doelen. Ze verdienen er natuurlijk hun boterham mee, maar La Trappe staat niet alleen voor bier. We staan ook voor een aantal gedeelde waarden die wij met onze inkomsten ondersteunen. Denk daarbij aan een waterproject in Somalië en een scholengebouw in Oeganda.” In West-Vlaanderen zijn er in totaal 31 gouverneurs. Zo draagt bijvoorbeeld ook Den Heksenstoel in Loker de titel.