K.F.M.B afdeling Ieper deelt eretekens uit: “Onze vereniging zit opnieuw op het goede spoor”

“Voor veel mensen is onze vereniging onbekend, hoewel we toch al bestaan van na WO I. Na 1945 groepeerden we als vaderlandslievende vereniging de dienstplichtigen en beroepsmilitairen in Duitsland”, aldus voorzitter Albert Denturck. “Later kwamen daar ook de veteranen bij, militairen die deelnamen aan een operatie in het buitenland.” Net als zoveel verenigingen kende de K.F.M.B een terugval door onder meer corona. “Maar ondertussen zitten we opnieuw op het goede spoor en groeit ons ledenaantal gestaagd”, aldus ondervoorzitter Marnik Bogaert. Naast Albert en Marnik bestaat het bestuur van de vereniging uit secretaris Luc Mergaert, vlagdraagster Marian Pattyn en commissarissen Gilbert Denturck en Brian Claeys en penningmeester Patrick Barroo.

Congo

Op de vergadering, die aflopen zondag plaatsvond in de Kazematten, werden enkele medailles uitgedeeld. Zo kreeg Bryan Claeys een medaille ‘Buitenlandse Opdrachten’ omdat hij in 1978 als paracommando deelnam aan een operatie in Congo. Marnik Bogaert en Benny Remes kregen een medaille ‘Belgische Strijdkrachten in het Buitenland – Duitsland’ opgespeld. Jean-Pierre Vandenberghe werd ridder in de orde van de Oudgedienden van de Bezettingslegers in het Buitenland. Luc Mergaert, Jacques Boen, Tine Vanhoutte en Johan Dewaele kregen een Gouden Palm. De eretekens werden overhandigd door ereschepen Jef Verschoore en oud-gouverneur Paul Breyne. Ook Johnny Soen, Henri De Bouvry, Gustave Joncheere, Antoon Deknudt en Joslane Arnaert kwamen in aanmerking voor een ereteken, maar die waren niet aanwezig op de vergadering. In de namiddag kregen de leden nog een rondleiding in de brouwerij Kazematten.