Jongeren werken nacht lang aan tekening rond Ieperse kunstenares Louise De Hem: “Een unieke ervaring”

Het Yper Museum betrekt bij heel wat van haar activiteiten de jongeren van het Voorlopig Bewind. De Voorlopig Bewinders zijn een groep tieners uit Ieperse middelbare scholen die geregeld eens samenzitten met de educatieve ploeg van het museum en mee het jongerenbeleid bepalen. “Een van de activiteiten is de jongeren een nachtje laten doorbrengen in het museum”, zegt educatief medewerker Wouter Sinaeve. “Dit keer maakten ze een werk rond de Ieperse kunstenares Louise De Hem, waarvan op 19 november een tentoonstelling van start gaat.”

Madoranni

“Louise De Hem tekende enorm veel met pastelkrijt en het is fijn dat we in onze regio iemand hebben die ook heel veel met krijt werkt”, zegt museumcoördinator Sandrin Coorevits. Het was een collega van Sandrin die kunstenares Sonja Mazereel in de gaten kreeg toen die haar talenten toonde op De Gevleugelde Stad in Ieper. Sonja woont in Oostvleteren en reist de wereld rond als streetpainter, ook wel madoranni genoemd. “Het was de bedoeling om tijdens de Night@themuseum een krijttekening te maken waarvan elke Voorlopig Bewinder een deel inkleurde met krijt. In de tekening zijn fragmenten uit het oeuvre van Louise De Hem te zien. Het kunstwerk zal worden voorgesteld op de grote tentoonstelling. Het was fijn dat we iemand vonden die het krijttekenen meester is, net zoals Louise De Hem dat was. Ook leuk is om de jonge gasten de bestaande, maar wat vergeten, tekentechniek opnieuw aan te leren. Louise zou het moeten meemaken, ze zou gelukkig zijn geweest.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het resultaat mag gezien worden. © RV

Kunstgeschiedenis

“Voor ik me bij het Voorlopig Bewind aansloot, wist ik eerlijk gezegd niet wie Louise De Hem was”, zegt Indira Pollet (17) uit Hoogstade, die economie-moderne talen aan het college in Ieper studeert. “Mijn aandacht voor het Voorlopig Bewind werd getrokken toen Wouter reclame kwam maken op school. Het was mijn leerkracht geschiedenis die me het extra duwtje gaf om mij in te schrijven. Het is leuk om op deze manier iets op te steken over de Ieperse kunstgeschiedenis. Er staat ook nog een documentaire op ons programma.” Voor Indira daarover kan uitweiden, grijpt Sandrin Coorevits in: “Maar daar mogen we nog niet over zeggen”, klinkt het streng.

Ontbijt

Ulrieke Bode (16) uit Ieper loopt school in het Atheneum in Ieper en is pas sinds dit jaar lid van het Jong Bewind. “Hoewel ik de richting Handel volg, ben ik wel geïnteresseerd in kunst. Ook daarom zit ik aan de academie. Door hieraan mee te werken, leer je wel wat bij. Het is wel een beetje eng om hier te overnachten, maar het is een unieke kans.” Rond 4 uur in de ochtend konden de jongeren hun krijt neerleggen om nog even te slapen. ’s Ochtens stond hem een lekker ontbijt te wachten.

Volledig scherm Sonja wijt de jongeren in in de technieken van het krijttekenen. © Henk Deleu

