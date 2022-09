Jongeren spelen met ‘Herinnering’ een theaterstuk rond Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid: “Een ernstig onderwerp, maar we brengen het met humor”

IeperHoe denken jongeren van tegenwoordig na over bepaalde waarden in het leven? Het antwoord op dat vraagstuk is vrijdag en zondag te zien in de openluchttheatervoorstelling ‘Herinnering’ in Ieper. Initiatiefnemer is Bernard Deman van het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangen – Prikkeldraadfonds. “We willen niet dat Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid zomaar losse begrippen zijn bij onze tieners.”

Bernard Deman (71) uit Ieper, wiens vader krijgsgevangen was, was al langer actief in verschillende afdelingen van het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangen (NVOK), voor hij werd gevraagd toe te treden tot het nationaal bestuur. “Van daaruit raakte ik betrokken bij Servio, wat het overkoepelende orgaan is van oud-strijders, politieke gevangen, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen. Met de gezamenlijke bestuursgroep schreven we in 2018 een handvest voor de vaderlandslievende verenigingen met onder meer de vraag om die de waarden Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid door te geven aan jongeren.”

Professionele jeugdregisseur

Bernard Deman klopte aan bij de burgemeester van Ieper met het voorstel iets te doen voor de Vredesstad. Het idee was een theaterstuk te brengen met enkele jongeren. Die geven daarin hun kijk op het leven. “Ze houden de maatschappij tegen het licht, wegen vroeger en nu af en zetten dat om in een eigen taal.” Het project kende vertraging door corona, maar nu vrijdag en zondag brengen de tieners het stuk aan het Kruitmagazijn in Ieper.

Volledig scherm Deze jongeren engageerden zich om deel te nemen aan het theaterstuk en zo de waarden Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid uit te dragen. © Henk Deleu

“We vroegen een twintigtal jongeren uit Ieper of ze iets wilden doen rond de 3 begrippen”, aldus Bernard. “We willen vooral weten hoe die gasten daar nu over nadenken.” De initiatiefnemers namen de professionele jeugdregisseur en schrijver van jeugdboeken Do Van Ranst in dienst om het openluchttheaterstuk ‘Herinnering’ samen met de jongeren uit te werken.

Gratis

“Ik ben bij het project betrokken geraakt nadat ik de oproep zag van Bernard. Het is tof om met deze jongeren te werken, hoewel ik ze niet altijd begrijp (lacht). Ik schreef het scenario, maar de jongeren staken er veel van zichzelf in. Het thema is dan ook actueel.”

Jef Callens (11)en Liesel Deman (15), beiden uit Ieper, spelen mee in de voorstelling. “Het is een ernstig onderwerp, maar we brengen het met wat humor. Nu we hiermee bezig zijn denk je automatisch wel meer over na over vrede en verdraagzaamheid.”

Het theaterstuk ‘Herinnering 2022’ is vrijdag 23 september om 17 uur te bekijken. Op zondag 25 september spelen de jongeren het stuk om 10 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Alles is gratis en vindt plaats aan het Kruitmagazijn op het esplanadeplein in Ieper. Reservatie is niet nodig.

