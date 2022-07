Jongeren nemen rusthuisbewoners op sleeptouw in Yper Museum: “We slaan een brug tussen de generaties”

‘Het Voorlopig Bewind’ is een groep jongeren uit de Ieperse middelbare scholen die meehelpen met het uitbouwen van het beleid van het Yper Museum. “Met het project ‘Oud Geweld & Jonge Dozen’ willen we een bruggen maken tussen generaties”, zegt educatief medewerker van het Yper Museum Wouter Sinaeve. “We vonden daarvoor een partner in Huize Zonnelied in Ieper. Het opzet was dat onze jongeren de rusthuisbewoners mee op sleeptouw namen door het museum.” Het initiatief startte met een infosessie over de zorgbehoeften van hoogbejaarde mensen.

Antwerpen

In een volgende fase werden de Bewinders aan iemand gekoppeld. Op 18 mei haalden de jongeren hun partner op om hen een rondleiding te geven in het museum. “Voor mij was het een dubbeldate”, zegt Jusine Desmet (18) uit Boezinge. “Samen met Edita Smailovic werd ik gekoppeld met Simonne en Alfons. Die mensen zijn afkomstig uit Antwerpen en waren wel heel dankbaar dat we ze op sleeptouw namen door de stad en haar verleden. Het klikte wel met hen. Bij onze eerste ontmoeting vertelden ze hun levensverhaal en het blijkt dat de twee nogal vaak van mening verschillen.”

Justine Desmet nam, samen met Edita Smailovic, Simonne en Alfons mee naar het museum.

Na het museumbezoek, namen de museummedewerkers interviews af van zowel de jongeren als de bejaarden. “We peilden naar hun ervaringen en hingen alles op aan foto’s van fotograaf Giovanni Flagel”, aldus Wouter Sinaeve. “Met het resultaat daarvan maakten we de krant ‘De Gazette van Oud Geweld & Jonge Dozen’.

Grensverleggend

“Het Yper Museum wil alle Ieperlingen horen en hen een stem geven: jong én oud. Met projecten als deze zet het museumteam opnieuw grensverleggende stappen in dat proces”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “De jongeren bezorgden de ouderen een uitstekende en leerrijke daguitstap. Aan de andere kant deelden de rusthuisbewoners een pak levenservaring en kennis met de tieners. Dit format dat het Yper Museum ontwikkelde, willen we nu ook toepassen op andere doelgroepen die niet per se een link met het museum hebben. Het is een uitgestoken hand naar wie niet noodzakelijk tot de doorsnee museumbezoekers behoort.”

'De Gazette van Oud Geweld en Jonge Dozen' is samenwerking tussen het Yper Museum en Huize Zonnelied.

De 'Gazette' werd samen bekeken.

De oudjes hebben heel wat belangstelling voor de krant.

