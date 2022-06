Jongeman onder invloed rijdt voorgevel van kapsalon aan diggelen

Het ongeval gebeurde kort voor 20.30 uur. De automobilist kwam met zijn Ford Fiesta uit de ondergeschikte Lombaertstraat gereden. Daar tikte hij al een geparkeerde wagen aan. In de plaats van links of rechts af te slaan op het T-punt met de Rijselstraat, reed hij pardoes min of meer rechtdoor. Zo botste zijn auto tegen de voorgevel van het didactisch kapsalon. “Een borduur verhinderde dat de wagen effectief binnenreed maar de schade is niettemin aanzienlijk”, zegt Jan Vannobel, directeur van Immaculata.

Kapsalon dicht

De voordeur en de etalage werden aan diggelen gereden, de brokstukken lagen in het rond. “Vandaag (donderdag, red.) zou er les worden gegeven in het kapsalon maar de leerkracht zocht en vond een alternatief”, zegt Vannobel. “De komende tijd zullen we ook geen klanten kunnen ontvangen. Anderzijds is het zo dat het schooljaar vrijwel afgelopen is. In de gegeven omstandigheden is dat een voordeel. Tegen 1 september zal de schade zeker hersteld zijn.”