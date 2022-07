Jonge vrouw gaat van de weg af en raakt lichtgewond

Vlamertinge Spoorweg­berm over afstand van 100 meter in brand in Vlamertin­ge

Langs de spoorlijn tussen Ieper en Poperinge is dinsdagavond het bermgras over een afstand van zo’n 100 meter in brand gevlogen. Om de bluswerken mogelijk te maken en de veiligheid van de trein te garanderen, is het treinverkeer even stilgelegd.

