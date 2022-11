Jonge ree door brandweer uit gracht gered in buurt Dikkebusvijver

Rond 9 uur merkte een passant in de gracht van de Kriekstraat, tussen Ieper en Heuvelland vlakbij Dikkebusvijver, het jonge dier op. Het bleek te verzwakt om zelf nog uit de gracht te klauteren en kreeg daarvoor de hulp van de opgetrommelde brandweer van de zone Westhoek. Maar ook eens het dier uit de hachelijke positie was bevrijd, leek het niet sterk genoeg om nog zelf in de natuur te overleven. De brandweer bracht het dan maar naar het vogelopvangcentrum in Beernem, dat ook wilde dieren opvangt. Vermoedelijk vertoefde de ree in één van de naburige bossen en kwam het in de gracht terecht tijdens de zoektocht naar voedsel.