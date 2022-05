Jonge oorlogsvluchtelingen bezoeken Vredesstad: “Mensen willen ons hier echt helpen”

Alexandra ‘Sascha’ Zhukovskaya (17) is afkomstig uit Odessa in Oekraïne. Ongeveer een maand geleden arriveerde ze samen met haar moeder en zuster in Lichtervelde, terwijl haar vader nog in Oekraïne is. “Het is heel fijn dat ik hier terecht kan”, zegt de jongedame. “Mensen willen ons hier echt helpen, ook op school. Het doet mijn hart deugd dat we hier zo goed worden opgevangen.” Alexandra twijfelt of ze zelfs nog terug wil naar haar vaderland. “Ik hoop dat de oorlog vlug voorbij is, want het is voor iedereen heel hard. Mijn vader zegt dat hij veilig is, maar in Odessa is oorlog nog niet voorbij.”