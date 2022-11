Jonge curatoren bouwen tentoonstelling rond Ieperse kunstschilderes Louise De Hem: “Eindelijk de aandacht die ze verdient”

IeperHet Yper Museum nam een groepje 17-jarige scholieren in vertrouwen het curatorschap op zich te nemen van de nieuwe precieuze tentoonstelling rond de Ieperse schilderes Louise De Hem . Het resultaat is op zijn minst geslaagd te noemen. “Met de tentoonstelling hoop ik de Ieperlingen trotser te maken over kunst in eigen stad”, zegt een van de jongeren.

Ondertussen zitten ze wellicht allemaal in het hoger onderwijs, maar vorig jaar verdiepten elf 17-jarige leerlingen Beeldende Kunsten aan de Heilige Familie in Ieper zich in het leven en werk van Louise De Hem. Deze precies 100 jaar geleden overleden Ieperse kunstenares maakte op het einde van de 19de eeuw furore met haar portretten, schilderijen en tekeningen in pastelkrijt. Het Yper Museum greep haar overlijdensdatum aan om een grote tentoonstelling op poten te zetten. Daarvoor bood het museum laatstejaars leerlingen van de Heilige Familie het curatorschap aan over de expo. Leerkrachten Pascal Debruyne, Geert Opsomer, Liselotte Depuydt en Dimitri Ramault begeleidden de jongeren.

De jonge curatoren: Ellen Braamskamp, Tine Roets, Stefanie Cael, Salomé Beusquaert, Rani Muyllaert, Quinten Declerq, Marie Derudder, Zion Wyckaert, Erlijn Desmet en Floor Adriaen, Jiga Alin-Radu.

“Toen we de vraag kregen om curator te worden, leek dat ons enorm boeiend, maar ook enorm moeilijk”, zegt leerkracht Pascal Debruyne. “Een curator stelt samen en wij zijn eigenlijk uitvoerders. We krijgen een opdracht en voeren uit. Het curatorschap was voor hen een totaal nieuw gegeven en een serieuze uitdaging. Hannelore (Franck, wetenschappelijk medewerker, nvdr) gaf uitleg over Louise en we gingen naar het Depot waar we de werken konden zien. Daarnaast toonde de conservator van het MSK van Gent hoe ze daar te werk gaan om een tentoonstelling op te bouwen.” De leerkrachten zijn het Yper Museum heel dankbaar dat hun leerlingen het vertrouwen kregen om dit project op te zetten. “Met het curatorschap hebben ze hun blik enorm verruimd. Zeker voor het kunstonderwijs in Ieper is het niet altijd evident om met zo’n mooie tentoonstelling naar buiten te kunnen komen. Maar ook het museum haalt er voordeel uit. Onze leerlingen introduceerden een frisse, moderne blik op de thema’s die Louise De Hem tekende. Het was voor iedereen een enorm fijne ervaring, die voor herhaling vatbaar is.”

De curatoren kozen voor een industriële materialen en een ingetogen kleurenpallet, ze hielden de scenografie (Het invullen en visualiseren van de ruimte) bewust sober.

Het project was voor de leerlingen hun geïntegreerde proef (GIP) die diende als examen in juni 2022. “Ik verwacht van de tentoonstelling dat bezoekers een beter idee krijgen over het leven van een vrouwelijke kunstenaar in de 19de eeuw”, zegt Ellen Braamskamp, een van de jonge curatoren. “Ik wil haar talent en haar oeuvre tonen aan een groot publiek en hoop daarmee ook de Ieperlingen trotser te maken over kunst in eigen stad.”

Handen als uitgangspunt

“De curatoren van deze tentoonstelling maakten de selectie van de werken, stonden in voor de scenografie en maakten zelf kunst”, zegt Hannelore Franck. “Het Yper Museum heeft een traditie in samenwerken met mensen van buiten het museum. Tieners als curatoren aanstellen is wellicht de sterkte vorm van publiekssamenwerking.”

Wie de werken van Louise De Hem bestudeert, merkt het misschien op: de handen trekken vaak de aandacht. “Louise schilderde prachtige handen”, verduidelijkt museumdirecteur Sandrin Coorevits, In zekere zin, vormen de handen de rode draad in de tentoonstelling. Ook de ondertitel van de tentoonstelling ‘Op handen gedragen’ verwijst hiernaar. De aandacht die Louise De Hem had voor de handen is ook onze artist in residence, Edith Dekyndt, opgevallen. Zij creëert een nieuw werk, waarbij haar eigen handen centraal staan. En ook het educatief parcours neemt handen als uitgangspunt.”

Kunstenares Edith Dekyndt.

In het kader van de tentoonstelling maakte de in Ieper geboren Edith Dekyndt, die momenteel in Brussel en Berlijn woont, de indrukwekkende video XY 03. “Ik liet mij inspireren door textieldraden die hier in deze regio werden geproduceerd”, aldus de artieste. “Maar ook door de portretten die Louise De Hem van haar moeder maakte en de werken van de religieuzen.” Edith Deknyndt maakte een eerste versie van haar video in 1995. In 2008 maakte ze XY 02 voor een tentoonstelling in Rotterdam en nu is het derde deel te zien tijdens de Louise De Hem- tentoonstelling.

Praktisch

De tentoonstelling ‘Louise/Edith. Op handen gedragen’ loopt van 19 november tot 12 maart in de Koninklijke Zaal van het Yper Museum. Open van dinsdag tot en met zondag van 10 uur tot 17 uur. Gesloten op maandag. Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen in de ticketprijs van het Yper Museum: 7 euro voor volwassen en 4 euro voor jongeren. Bezoekers die Louise of Edtih heten, krijgen gratis toegang en een heerlijke praline. Meer info via www.ypermuseum.be.

