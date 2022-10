Jonge automobilist gaat uit de bocht en crasht tegen gevel: “‘Zou mijn auto nog rijden?’”, vroeg hij. En toen liep hij weg”

DikkebusIn de Ieperse deelgemeente Dikkebus is woensdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een jonge automobilist crashte na een bocht, veroorzaakte een grote ravage en zette het op een lopen. “Hij keek me nog even aan en spurtte toen weg”, zegt de eigenaar van de zwaar beschadigde woning die de jongeman raakte.

De botsing deed zich voor iets na 19 uur. Een jongeman reed met zijn Mercedes in de richting van de Dikkebusseweg toen het verkeerd liep in een flauwe bocht naar rechts, ter hoogte van de Windeweg. De Mercedes reed rechtdoor en botste frontaal met een Peugeot 308 die netjes langs de kant van de weg stond geparkeerd. De klap was zo hevig dat de Peugeot een tiental meter werd weggekatapulteerd. Het voertuig botste tegen een woning en strandde tegen een elektriciteitspaal.

Telefoontje in vaccinatiecentrum

Door de impact werd de voorgevel van de getroffen woning erg beschadigd. Een deel stortte in, het metselwerk scheurde tot bijna aan de nok van het dak. De bewoners, Ludwig Bulcke en Carine Room, waren niet thuis op het moment van het ongeval. “We waren naar De Klijte, onze boosterprik gaan halen”, zegt Ludwig. “Daar kregen we telefoon van onze overbuurvrouw. Ze vertelde wat er was gebeurd. We zijn onmiddellijk in de auto gesprongen en naar huis gereden. Het was schrikken, toen we de schade zagen.”

Volledig scherm De schade was groot na het ongeval langs de Ouderdomseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus. © Hans Verbeke

Verwarde automobilist

Ludwig zag ook een jongeman rondlopen in de omgeving. “Het bleek de automobilist te zijn die het ongeval veroorzaakt had. Hij leek me wat verward, was misschien wel een beetje in shock. Hij kwam naar me toe en vroeg of zijn auto nog kon rijden. Ik antwoordde hem dat me dat hoogst onwaarschijnlijk leek, gezien de schade. Enkele tellen later was hij weg, op de loop. Dat was heel bizar.” Waarom de jongeman op de vlucht ging, is niet duidelijk. Maar een half uurtje nadien werd hij gevat, ergens in de omgeving.

Hoop op vlot herstel

Het was met lede ogen dat Ludwig Bulcke de schade monsterde aan zijn woning. “Ik heb bijna alles zelf gedaan, met m’n eigen handen”, zuchtte de man. “De herstelling zal voor een ander zijn, dat zie ik niet meer zitten. Hopelijk kan het een beetje vlot verlopen, nu de winter voor de deur staat. Als het maanden aansleept zal het voor ons een nog veel slechtere zaak zijn. Nu denken we dat alles nog redelijk meevalt. Aan de buitengevel is de schade groot. Maar binnenin is er op het eerste gezicht geen schade te zien”, besluit de man. Door het ongeval was de Ouderomseweg urenlang plaatselijk afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm De schade was groot na het ongeval langs de Ouderdomseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus. © Hans Verbeke

Volledig scherm De schade was groot na het ongeval langs de Ouderdomseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus. © Hans Verbeke

