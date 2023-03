Joeri overleed precies 10 jaar geleden, en dat ‘vieren’ zijn vrienden: “Wie met hem uitging, had de dag erna een straf verhaal te vertellen”

Uitvinder van Semoelekoe­ken Noël Versavel is niet meer

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Noël Versavel (83) uit Reningelst overleden. Hij was de stichter van Koeken ’t Bakkertje en de echtgenoot van Yvette Liefooghe. Noël was de vader van vijf kinderen.