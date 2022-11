JOC Ieper op zoek naar een voltijds jeugdhuisverantwoordelijke

Het Jeugdhuis JOC Ieper is gevestigd in Ieper. Het JOC wordt gedragen door een actieve groep vrijwilligers, ondersteund door een beroepskracht. “Als dé ontmoetingsplaats in Ieper ondersteunt het Jeugdhuis JOC Ieper jongeren in de realisatie van hun dromen en ontwikkelt ze een verscheiden vrijetijdsaanbod bestaande uit thema-activiteiten, uitstappen, vorming, feestjes, concerten en workshops. Jeugdhuis JOC Ieper vzw werkt daarnaast in diverse projecten nauw samen met de jeugddienst van de stad Ieper”, klinkt het in het jeugdhuis.

Tandem

De verantwoordelijke van het jeugdhuis is eindverantwoordelijke van de sociaal-culturele werking van het huis in al haar facetten: de organisatie van de ontmoetingsruimte, het activiteitenprogramma, de ondersteuning van de vrijwilligerswerking, de communicatie naar derden, de zorg voor de accommodatie en de administratie die hierbij komt kijken. Hij of zij werkt in tandem met de projectmedewerker binnen het jeugdhuis en in nauw overleg met de coördinator van het jeugdhuis. Jeugdhuis JOC Ieper vzw werft aan op basis van competenties en relevante ervaring. Kandidaten beschikken over minstens een bachelordiploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden. Wie interesse heeft in de job kan een motivatiebrief, CV en bewijs van rijbewijs per mail sturen naar niels.vandenberghe@ieper.be ten laatste 24 november 2022.