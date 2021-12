Jo Lernout na uitspraak in zaak Lernout & Hauspie: “Heb zelf niets meer”

Ieper/Wevelgem/Beselare/Menen Schietinci­dent maakt einde aan reeks inbraken druggebrui­ker: “Je moet je vandaag nog laten opnemen voor een behande­ling”

Door de politie beschoten worden in een gestolen wagen na te zijn betrapt bij een inbraak. Voor J.V. (43) uit Wevelgem was dat het moment dat hij een halt werd toegeroepen na een hele reeks feiten die kaderen in zijn druggebruik. Na een periode in voorarrest, komt J.V. vandaag vrij, maar de rechter legt hem wel een aantal voorwaarden op. De man kreeg drie jaar cel, grotendeels voorwaardelijk.

