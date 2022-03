Jeugdverblijf De Iep verwelkomt eerste Britse schoolgroep in 2 jaar: “We begonnen te vrezen Ieper nooit meer terug te zien”

IeperHet was lang wachten, maar eindelijk bezoeken er opnieuw Britse schoolgroepen de Westhoek. Corona zorgde voor een onderbreking van zomaar eventjes 2 jaar. Voor Dieter Taerwe van jeugdverblijf De Iep was het een blij weerzien. “Die mensen zijn vrienden van ons en we hebben ze heel hard gemist.”

Het gaf hem een heel goed gevoel, de aankomst van een bus vol Britse scholieren. Dieter Taerwe, de verantwoordelijke van Centrum voor Jeugdtoerisme voor de Ieperse jeugdverblijven De Iep en ’t Wikhof, moest dan ook 2 jaar wachten op de terugkomst van ‘zijn’ Britten. “Het was van december 2019 geleden dat we nog eens Engels konden spreken. We zijn oprecht blij dat die mensen terug zijn. We hebben ze gemist, niet alleen als klanten maar ook als vrienden. In de loop der jaren bouw je een band op met de leerkrachten en de chauffeur. Die laatste komt hier al 20 jaar. De groep is een voorzichtige voorbode, want de volgende Britse school komt pas in juni. Maar ze zijn terug en dat is het belangrijkste.”

Kazou

Tijdens de coronacrisis was het jeugdverblijf verschillende maanden gesloten. “We probeerden Vlaamse, maar ook Nederlandse en Duitse schoolgroepen naar hier te lokken. Dat is echter niet evident. Het duurt een tijdje, minstens 6 maanden, voor ze effectief afreizen. De meeste Britse scholen die naar Ieper afzakken, zullen dat pas na de zomer doen. Een individuele reiziger kan een hotel boeken en daarmee is de kous af. Voor scholen vergt dat echter heel wat meer planning.”

Volledig scherm Voor het eerst in meer dan 2 jaar: een Britse bus op de parking van De Iep. © RV

De uitbater hoopt dat de coronamaatregelen voorgoed tot het verleden behoren. “Het steeds maar veranderen van de regels was geen cadeau. De jeugdverblijven en hostels zijn binnen de horeca een sector apart. Bepaalde regels waren voor de klanten verwarrend. Een voorbeeld: tot vorige week mochten de bezoekers maar met 8 aan een tafel in de refter, terwijl ze in de ontspanningsruimte onbeperkt samen mochten zitten. Dat is moeilijk te begrijpen.” Toch zorgde de coronacrisis voor een nieuwe klant. Kazou, de jeugddienst van CM, boekt nu veel meer overnachtingen dan voor Covid-19.

Annuleren

Niet alleen Dieter is tevreden, ook de Britse bezoekers zijn dolenthousiast. Het busbedrijf Galloway uit Suffolk organiseert al meer dan 50 jaar schooltrips naar het buitenland. De Westhoek is een van de plaatsen waar de Engelse bussen vaak worden opgemerkt. “Maar het is de eerste keer sinds lang dat we het VK verlaten”, zegt Jo Allum, manager bij Galloway. “We zijn allemaal heel blij. De laatste 2 jaar deden we bijna niets anders dan plannen en annuleren. We stonden vaak op het punt om terug te komen, maar even vaak werden op het laatste moment de regels aangepast. Het was geen gemakkelijke periode, dat kan ik u verzekeren.”

Volledig scherm De Britse scholieren kregen een warm welkom. © Henk Deleu

“Fantastisch dat we terug zijn”, zegt Mark Speakman, geschiedenisleraar aan de Ipswich High School in Suffolk. “Ik begon te vrezen dat we Ieper nooit meer zouden terugzien. Door de situatie moesten we onze trips telkens uitstellen. We bleven natuurlijk les geven over de Eerste Wereldoorlog. Maar je kan 1000 keer een foto tonen van de Menenpoort, het is een groot verschil bij het live luisteren naar de Last Post. Je moet hier gewoon zijn.”

Biertje

Voor de meereizende studenten was het hun eerste schoolreis in Europa. “Toen we Ieper binnenreden was iedereen al meteen in extase, niet omwille van de Lakenhallen of zo, maar omdat de kermisfoor er staat (lacht)”. De scholieren brengen tijdens hun verblijf in Ieper onder meer een bezoek aan het IFFM en aan enkele begraafplaatsen. “En misschien rest ons nog even tijd voor een Belgisch biertje”, knipoogt de geschiedenisleraar nog.

Volledig scherm De Belgische soep werd gesmaakt door de scholieren. © Henk Deleu