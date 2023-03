“Je bent heel stout geweest en moet poepeklets krijgen”: aan helse pijnen lijdende Lynn (35) werd misbruikt door verpleger

Verpleeg­kun­di­ge Joeri nam deel aan B-FAST-op­dracht in door aardbeving getroffen Turkije: “Mentaal toch wel pittig”

Verpleegkundige Joeri Busschaert, een verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, is thuis na een intense B-FAST-opdracht in Turkije. Artsen in Ieper hielpen hem met het interpreteren van röntgenfoto’s.