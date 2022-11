Jazz in Het Perron: Aki stelt album ‘Nader’ voor

Anke Verslype volgde als kind les aan dé Academie in Ieper en deed ‘kleinkunst’ en trok naar de jazzstudio in Antwerpen. Aki ontstond als afstudeerproject aan het conservatorium, toen nog in een andere bezetting. Momenteel bestaat de groep naast Anke uit Marjolein Vernimmen (harp), Ruben De Maesschalck (bas) en Willem Heylen (gitaar) en voor hun nieuw plaats vervoegde Joachim Badenhorst (klarinet) de band. Zelf noemen ze hun muziek minimalistisch jazz. Hun tweede EP werd opgepikt door Klara en dat bezorgde de groep een ticket voor Jazz Middelheim. In Ieper stellen ze hun nieuwe album ‘Nader’ voor. “De composities van de hand van Anke Verslype zijn een voor een zeer sterk, laverend tussen jazz, vrije improvisatie, minimalisme en filmische beelden. Muziek die voelt als een houtvuurtje waar je jezelf maar moeilijk van kan losmaken. Verslavend mooi is deze nieuwe plaat”, schrijft Radio Klara over het nieuwe album.