Jan Yperman Ziekenhuis huldigt gepensioneerden en laureaten

In het Jan Yperman Ziekenhuis zijn meer dan 1.500 mensen aan de slag: 1355 personeelsleden, 140 artsen en 119 vrijwilligers. “Momenteel is het ziekenhuis twee belangrijke projecten aan het realiseren om de zorg in de regio op een nog hoger niveau te brengen”, aldus het ziekenhuis. “Op de hoofdcampus in Sint-Jan wordt de nieuwbouw afgewerkt voor de kinder- en jongerenpsychiatrie, revalidatie en dialyse. En in Diksmuide bouwt Jan Yperman het voormalige zwembad De Kupe om tot een medisch centrum voor onder meer collectieve autodialyse (CAD) en radiologie.”

Behalve de hoofdcampus in Ieper heeft het ziekenhuis afdelingen in Poperinge (Poli Poperinge), Wervik (voormalig Sint-Janshospitaal) en Veurne (CAD) en radiologische kabinetten in Komen, de Klaverstraat in Ieper en in Diksmuide. In het voormalig klooster van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper heeft het Jan Yperman Ziekenhuis een dagcentrum voor jongeren met psychische problemen.