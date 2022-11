Jaarboek In Flanders Fields Museum 2022 verschenen

In dit jaarboek komen de vele schenkingen die het museum in de loop van jet jaar kreeg aan bod. “Met een bijzondere aandacht voor de overdracht van een belangrijk deel van de boekencollectie van Roger Verbeke”, aldus het museum. “Ook een overzicht van de aankopen komt aan bod. Oud-directeur Piet Chielens, die tot 2007 artistiek directeur van Vredesconcerten Passendale was, geeft een overzicht van meer dan vijftig muziekcreaties in verband met de Eerste Wereldoorlog waar hij in de voorbije dertig jaar aan meewerkte. Chielens schonk zijn persoonlijk archief van de Vredesconcerten aan het museum. Ook archeologie komt aan bod. “En dat in een artikel van Bert Heyvaert en Pierre Legrand over de opgravingen bij Verlorenhoek waar de opnames voor de nieuwe landschapsfilm in het museum gedraaid werden. Tenslotte beschrijft en interpreteert Ding Xiang Warner in haar artikel de poëtische teksten op de collectie Chinese loopgravenkunst van het museum”, klinkt het nog. Het jaarboek is te koop in de museumshop en in de webshop: inflandersfields.be/nl/webshop-n