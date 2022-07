IVVO en Stad Ieper investeren in een perscontainer voor papier en karton: “Investering na 5 jaar terugverdiend, met ecologische bonus bovenop”

Stad Ieper realiseerde in samenwerking met afvalintercommunale IVVO de investering van een perscontainer voor papier en karton. “Dit systeem biedt een aantal voordelen”, zegt Valentijn Despeghel, schepen in Ieper en voorzitter van IVVO. “Door papier en karton samen te persen, is de capaciteit van de container tot drie keer groter dan deze van een klassieke container. Drie open afzetcontainers hebben plaats gemaakt voor één perscontainer van 30m kubieke meter.”

10.335 kg CO2

Volgens de voorzitter is het grote voordeel van systeem het afnemen van het aantal transporten naar het recyclagebedrijf. “En dat met 147 ritten per jaar”, aldus de voorzitter. “Dat is een daling van maar liefst 64 procent. Hierdoor besparen we jaarlijks 10.335 kg aan CO2, gezien de ophaalwagen 4.407 kilometer minder moet rijden. De investering van de perscontainer is na 5 jaar terugverdiend door de besparing in transportkosten en levert bovendien een mooie ecologische bonus op!”