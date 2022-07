Is derde passage reuzenrad in centrum Ieper de passage te veel?

Volgens oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V) kende het reuzenrad dat van 18 juni tot en met 3 juli op de Grote Markt stond geen groot succes. Het raadslid hekelt ook de slechte communicatie rond de gratis ticketactie. “Een goed initiatief, maar de afwerking ontbrak.”

“Het rad kwam in 2017 voor eerst naar de stad en was een groot succes”, aldus raadslid Peter De Groote. “In 2018 merkten we al een mindere kaartenverkoop van 50 procent. Wij waren ervan overtuigd dat een derde keer de keer te veel zou zijn. Of misschien moest het op een andere plaats hebben gestaan. Het stadsbestuur lanceerde voor dit jaar gratis tickets, wat een goed idee was.”

Laatste dag

De eerste 2.000 mensen die met een kasbon van 25 euro van een Ieperse horecazaak of winkel zich aanboden, hadden recht op een gratis ritje op het reuzenrad. Die tickets konden afgehaald bij de dienst toerisme in Ieper. “Groot was mijn verbazing toen bleek dat er op de laatste dag van het rad nog steeds tickets lagen te wachten om te worden afgehaald”, aldus het gemeenteraadslid. “Het is duidelijk dat het geen groot succes was. Ik kreeg de vraag van de voorzitter van het Centrummanagement waarom er zo slecht was gecommuniceerd over de actie. Het was een goed initiatief, maar de afwerking ontbrak.”

Opstart solden

“We hebben het rad inderdaad al 2 keer in Ieper gehad”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Het was nu echter op vraag van de uitbater dat de attractie opnieuw naar de stad kwam. We zagen daarin een opportuniteit om aan de opstart van de solden iets extra’s toe te voegen.” Peter De Groote reageert: “Het is allemaal vlug moeten gaan, maar als je 2.000 bonnetjes weggeeft, moet je dat goed organiseren. Misschien de volgende keer ook enkele tickets uitdelen aan mensen die het zich financieel niet kunnen permitteren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.