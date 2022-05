Inschrijvingen dé Academie gaan binnenkort van start

Iedereen kan zonder vooropleiding starten aan dé Academie van Ieper, elke opleiding is afgestemd op zowel kinderen en jongeren als op volwassen. Je kan onder meer een instrument leren bespelen of iets doen met beeldende en audiovisuele kunst. Vanaf maandag 13 juni om 7 uur beginnen de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen van de Beeldende en Audiovisuele Kunsten of Atelier Klee en voor Muziek, Woordkunst en Drama, podiumkriebels of kinderkoor. De herinschrijvingen voor huidige leerlingen starten op dinsdag 7 juni. Mensen kunnen online inschrijven of via het secretariaat. Meer info via academie@ieper.be, 057/23.94.60 of via de website.