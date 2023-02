Infomoment groepsaankoop gas en elektriciteit: “Breng je persoonlijk voorstel mee”

De provincie organiseerde begin februari een veiling in het kader van de groepsaankoop gas en elektriciteit. Meer dan 73.000 gezinnen schreven zich in voor de groepsaankoop. Daardoor kon de provincie een korting bekomen op zowel elektriciteits- als de gasprijs. Mensen die zich inschreven ontvangen een persoonlijk voorstel. Op een eenvoudige manier kan men het voorstel aanvaarden en overstappen naar de nieuwe leverancier. Wie toch met vragen zit, kan morgen 1 maart om 14 uur naar een infomoment komen in dienstencentrum De Kersecorf in Ieper. “Breng alvast je persoonlijk voorstel mee en eventueel jouw nieuwe afrekening”, klinkt het. Inschrijven kan nog via via zorgnetwerk@ieper.be of 057/45.17.80.