Infoavonden rond groenaanplant in jouw tuin: “Steek zelf de handen uit de mouwen en maak onze stad groener”

Britse voortrek­ker crowdfun­ding Yorkshire Trench best tevreden met herstel­lings­wer­ken: “Het was onze plicht hieraan mee te helpen”

De Britse loopgraaf Yorkshire Trench & Dugout, die zich pal in de Ieperse industriezone bevindt, is opnieuw toegankelijk. Het was de Brit John Morrison (63) uit Yorkshire die na een bezoek aan de verloederde site aan de alarmbel trok en een crowdfunding op poten zette. Ook het In Flanders Fields Museum (IFFM), Westtoer en Toerisme Vlaanderen staken een handje toe. “De prijs die we voor deze herstelling betalen is klein bier in vergelijking met de prijs die we voor onze vrijheid hebben betaald.”