Indiase kunstenaar creëert nieuw werk in het In Flanders Fields Museum: “Geïnspireerd op woorden van een gewonde sikh”

De sculptuur die momenteel in IFFM te zien is, draagt de titel ‘Agar is dharti tay koyi jannat hai, o ay hi hai, ay hi hai, ay hi hai’ wat Punjabi is voor ‘Als er een paradijs op aarde is, dan is dit het, dan is dit het, dan is dit het’. Dit zijn de woorden die een gewonde sikh op 16 januari 1915 vanuit een hospitaal in Brighton naar huis schreef. “Nadat het Indian Army Corps in oktober 1914 aan het front in Frankrijk en België was toegekomen, werden op de Britse zuidoostkust speciale hospitalen voor de Indiase gewonden ingericht”, zegt Dominiek Dendooven van IFFM. “Een daarvan bevond zich in het exotische stadspaleis de Royal Pavillion in Brighton en de aansluitende Dome, dezelfde plaats waar 60 jaar later Abba het Eurovision Song Contest zou winnen. Indiase militairen die in de modder van de loopgraven door het industriële oorlogsgeweld waren verwond, herstelden er onder een gigantische luchter in een exuberant decor. Het is hier dat de gewonde sikh deze woorden op papier liet zetten. Evenals de mooie propagandaplaatjes van het hospitaal in de Dome zijn het woorden die pijn en de realiteit van de oorlog verdoezelen en verdringen.” Baptist Coelho, geboren in Mumbai in 1977, inspireerde zich op die woorden voor het werk dat hij nu toont in het museum. Nog tot 31 december zal de sculptuur evolueren en blijft de kunstenaar interventies doen. De man verblijft de hele periode in Ieper en hij is wordt dan ook de eerste kunstenaar die gebruikt maakt van een atelier in Kunstenhuis Satelliet K in de Rijselstraat. Op vrijdag 2 september staat in het museumcafé een publieksavond gepland waarbij Baptist Coelho geïnterviewd wordt door Odile Burluraux van het Musée de l’Art Moderne in Parijs.