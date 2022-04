In Portugal wonende West-Vlaming krijgt prijs buiten categorie schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch voor zijn handgeschreven column ‘Het potlood’: “Ik was blij verrast”

Ieper/WevelgemHans Feys (66) verruilde het jachtig bestaan bij ons om voor een rustiger leven in Portugal. Samen met zijn vrouw woont hij al een tijd tussen Lissabon en Porto, tussen de velden. Hans was onlangs even terug in ons land en ontving een prijs voor zijn met de pen geschreven inzending voor de schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch. Met wat geluk, want het kostte de organisatoren nogal wat moeite de winnaar terug te vinden.

In Ieper werd voor de 9de keer de Gerard Vermeersch-Prijs uitgereikt. De tweejaarlijkse wedstrijd, genoemd naar de Ieperse cabaretier en woordkunstenaar Gerard Vermeersch, werd in het leven geroepen om het publiek de kans te geven met hun schrijfsels naar buiten te komen. De organiserende Confrérie Gerard Vermeersch, de vereniging die zich buigt over het nalatenschap van de cabaretier, gaf de kandidaten dit keer de opdracht een column te schrijven met als thema ‘Moord of droom’. “We kregen 88 werken ingestuurd, wat een record is”, zegt Mark Delreux van de Confrérie. “Slechts een inzending was met de hand geschreven. Het was ook de inzending met het verste verzendadres, namelijk Serra do Bouro in Portugal. De afzender was Hans Feys, die zijn werk ‘Het potlood’ noemde. Hij kreeg van ons een prijs buiten categorie.”

Zilverkust

Hans Feys is afkomstig uit Wevelgem, maar trok een tijd geleden met hebben en houden naar Portugal. Samen met zijn vrouw woont hij langs de Costa de Prata of de Zilverkust, tussen Lissabon en Porto. Daar baat hij het bedrijf Pluvioso uit, een zaak in paraplu’s en wandelstokken. Tussen zijn klanten veel musea, waaraan hij paraplu’s levert bedrukt met een schilderij of een logo. “In Portugal woon ik op 300 meter van de oceaan, middenin de velden. Mijn vrouw en ik leven er op een rustige manier verder, tussen de Portugezen en weg van de ratrace die hier in België heerst. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer van Vlaanderen hou. Ik kom graag terug en dan vooral naar de Westhoek, om te wandelen rond de Palingbeek of in de Nonnebossen. Ook Ieper breng ik nog vaak een bezoek, om eens te zien wat er op cultureel vlak gaande is.”

Literatuurliefhebber

Hans logeert als hij op bezoek is in zijn thuisland vaak bij zijn vriend Marc Dejonckeerde in Zonnebeke. Dejonckheere is, net als Hans, een voormalig journalist. Hij schrijft gedichten en dat niet zonder succes. Ook hij won trouwens de Gerard Vermeersch-Prijs. “Net als ik is Marc een grote literatuurliefhebber”, vertelt Hans. “Altijd gaan een deel van onze gespreken over boeken. Op een bepaald moment kreeg ik thuis in Portugal een mailtje van Marc. Hij daagde mij uit om deel te nemen aan de schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch.” Ondanks niet veel tijd, kroop Hans toch in de pen. “Want ik schrijf graag. Naast mijn bedrijf was ik 25 jaar lang freelancesportjournalist voor Het Nieuwsblad en De Standaard.”

Ieperse potloden

De Confrérie nodigde de deelnemers van de wedstrijd uit zijn of haar inzending op de computer te schrijven, maar de column mocht ook worden uitgetikt of zelfs met de hand geschreven. “Dat laatste spreekt mij nog het meest aan, ik heb thuis mooi briefpapier en ik gebruik graag een vulpen.” Hans Feys begon iets op papier te zetten in de luchthaven van Lissabon. Hij werkte verder in het vliegtuig en op de TGV. “Tenslotte deed ik alles in Brussel op de post, niet eens zeker of ik op de enveloppe genoeg postzegels had aangebracht.” In zijn haast gaf Hans dan nog eens een verkeerd mailadres op, waardoor het voor de Confrérie nogal moeilijk was hem te vinden. “Ik was blij verrast toen ik een telefoontje van de voorzitter kreeg.” Hans Feys was onlangs in terug in ons land en kwam zijn prijs, een verzameling Ieperse potloden - een verwijzing naar de titel van zijn werk - en het Gerard Vermeersch Magazine persoonlijk in ontvangst nemen. “Dit betekent wel iets voor mij”, aldus nog de Wevelgemnaar.