In juni eindelijk weer Heilige Bloedprocessie in Voormezele: “Dit weekend al ons materiaal gecontroleerd, na drie jaar stilstand”

Elke eerste zondag na Pinksteren vindt traditiegetrouw de Heilige Bloedprocessie plaats in Voormezele. Tijdens deze religieuze optocht wordt de overdracht van het relikwie van het Heilige Bloed vanuit Rome uitgebeeld.

Zo’n 500 mensen nemen elke keer deel aan de processie. Nick Spinnewin is een van hen. “De eerste keer was ik amper 6, en ik heb sindsdien geen editie gemist”, vertelt Nick. “Intussen lopen mijn eigen kinderen van 5 en 7 ook al mee in de processie. Ik ben de enige van mijn broers en zussen die in Voormezele is blijven wonen, en elk jaar keren ze allemaal naar Voormezele om de stoet mee te doen. Voor wie van hier is, is dit de dag bij uitstek om nog eens terug te keren naar Voormezele en iedereen nog eens terug te zien.”

Gemis

De Heilige Bloedprocessie is met andere woorden een hoogdag voor de 800-tal inwoners van Voormezele. “We zijn héél blij dat we de processie na twee afgelaste edities opnieuw leven kunnen in blazen”, vertellen Paul Breyne en Mark Delreux van de organisatie. “Het was toch wel een gemis voor ons dorp dat we het twee jaar zonder processie hebben moeten stellen. Even hadden we schrik dat het niet evident zou zijn om opnieuw voldoende mensen te vinden die wilden meedoen, dat hun engagement in die twee jaar wat zou weggeëbd zijn. Maar gelukkig was die vrees onterecht: we hebben alle groepen van de vorige jaren aangeschreven, en ze doen allemaal opnieuw mee.”

Nu het materiaal dit keer drie jaar op stal is blijven staan, werd het dit weekend als eens uitgebreid gecheckt. “Als we zien dat er iets hersteld moet worden, dan hebben we daar nog voldoende de tijd voor om dat te klaar te krijgen tegen juni. Hier en daar zijn er wat kleine opfriswerken nodig, maar ons materiaal is in een vrij goede staat, gelukkig. We controleren hierna ook nog of alle kostuums die we in ons eigen bezit hebben, nog in orde zijn.”

12 juni wordt meteen ook de start van een ‘nieuwe’ Heilige Bloedprocessie. “We willen de Bloedprocessie in de toekomst wat opentrekken, en het niet louter als een religieus evenement zien. We starten binnenkort met ons traject om de processie erkend te krijgen als Immaterieel Erfgoed. Het is ook onze bedoeling om de Bloedprocessie wat meer te promoten als een echte familiedag, waarbij gezinnen een uitstap maken van de Bloedprocessie, en er iets blijven drinken na afloop. We werken ook aan een zoektocht die dag, enz. We hebben een heleboel ideeën voor de toekomst.”

