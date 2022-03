In Frans-Vlaanderen leren scholieren voortaan ‘Vlemsch’: “‘De koppe zit op ’t kaffor’, prachtig toch?”

Ieper Bezoeker en medewerker Bellewaer­de in elkaar geslagen nadat ze anderen op de coronamaat­re­ge­len wezen

Iemand erop wijzen dat hij de coronamaatregelen niet naleeft, is niet altijd zonder gevaar. De rechtbank in Ieper behandelt twee dossiers van mensen die in pretpark Bellewaerde agressief reageerden nadat ze een opmerking kregen. Een van de slachtoffers is een werknemer van het pretpark. “Die man deed gewoon zijn job.”

8 maart