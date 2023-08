IN BEELD. Toen was het nog droog... succesvolle eerste festivaldag op de weide van Dranouter

IJzerwake betreurt houding Ieper rond gastspre­ker Dries Van Langenhove: “Correcte samenwer­king met stad onmogelijk door partijpoli­tie­ke inmenging”

“Het recht op vrijheid van meningsuiting geldt ook voor schokkende meningen en kan niet onderworpen worden aan preventieve censuur.” Dat zegt Egwin Six van vzw IJzerwake in een reactie op het feit dat het Ieperse stadsbestuur zich opnieuw buigt over de toegestane vergunning voor de IJzerwake, nu bekend raakte dat Dries Van Langenhove er gastspreker zal zijn. Vredescollectief Ieper vraagt zich echter af of de toespraak van Van Langenhove te rijmen valt met wat in het ‘Vredescharter’ staat.