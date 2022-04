IN BEELD. Straattheaterfestival De Gevleugelde Stad lokt tienduizenden bezoekers naar Ieper

Met goed 80 groepen uit 13 landen staat het straattheaterpromotiefestival voor topkwaliteit en veel variatie. Dat zijn de mensen na drie jaar duidelijk niet vergeten, want de opkomst is zeker even groot als in 2019. “Het toont aan dat het écht nodig is dat mensen weer van cultuur en een glimlach kunnen genieten. En het is een blij weerzien voor artiesten, promotoren, organisatoren… wat veel deugd doet”, zegt Els Verlinde van CC Het Perron.