IN BEELD. Kattenfoor neemt prima start

Poperinge Huis onbewoon­baar nadat kampeergas­bol­le­tje ontploft

In Poperinge is een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel in de Bloemenstraat vrijdagmiddag tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Oorzaak was een gasontploffing in de bergruimte. Er raakte niemand gewond.

11 maart