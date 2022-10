Ieperse voedselbedeling trekt aan de alarmbel: “We gaan niemand weigeren, maar alle hulp is welkom”

Vrijdagvoormiddag 10.45 uur. Wat verborgen tussen de spoorweg en de achterzijde van CC Het Perron staat een 30-tal mensen geduldig te wachten tot de deuren van voedselbedeling Op ’t Spoor openen. De vzw heeft onderdak in Huis Deryckere langs de Grachtstraat. De naam Deryckere komt van de zussen Deryckere die geld schonken om het pand, dat nu eigendom is van de Lions Club, te kopen.

OCMW-attest

“Elke vrijdag kunnen onze ‘klanten’ langskomen”, zeggen Katrien Durnez (68) uit Ieper en Marleen Coutigny (70) uit Poperinge. Beide dames zijn vrijwilliger. Marleen neemt de taak van coördinator op zich. “Mensen kloppen bij ons aan met een attest van het OCMW, waarmee ze aantonen dat ze recht hebben op voedselhulp. Onze klanten zijn niet enkel afkomstig uit Ieper, maar ook uit Mesen, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Zonnebeke en Heuvelland. Ze mogen één keer om de twee weken een kar vol eten komen halen.” Zo’n vijf jaar geleden was het een ‘topweek’ als er 90 burgers de voedselbank aandeden. “Nu zien we 140 à 150 mensen langskomen. Dat is een serieuze stijging. In totaal is het aantal personen met een attest zeker verdrievoudigd, want niet iedereen komt elke vrijdag tot bij ons.”

Drie euro

Al tijdens corona steeg het aantal bezoekers. “Wie in die periode in de horeca werkte, verloor plots een deel van zijn inkomen, met alle gevolgen van dien”, weet Katrien. “Na de crisis verbeterde de situatie, maar sinds het begin van de oorlog zien we het aantal bezoekers terug de hoogte ingaan. Ik denk dat dat te maken heeft met mensen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Soms gaat het om klanten die gaan werken, maar die in schuldbemiddeling zitten. Tamelijk veel van onze klanten zijn alleenstaanden, maar er zijn ook oudere vrouwen met een klein pensioentje en gezinnen met kinderen. Je ziet hier de wereld passeren, want er kloppen ook veel niet-Belgen aan.”

© Henk Deleu

Op vrijdag mogen de bezoekers vanaf 11 uur per drie de ruimte binnen, die best te vergelijken is met een gezellige winkel. “De mensen gaan van de ene toog naar de andere en worden telkens bediend in functie van hun gezin. Iedereen betaalt drie euro. Dat geld dient voor onze werkingskosten, maar is ook belangrijk voor het zelfbeeld van onze gasten. Als er een vrouw met kinderen langskomt, dan zien die hun mama toch betalen, zoals in de echte winkel. Niemand zegt graag dat hij of zij naar de voedselbedeling moet.”

Dag van de Jeugdbeweging

De rekken in Ieper zijn momenteel nog goed gevuld, maar de situatie wordt er niet gemakkelijker op. “Bijna elke week halen wij in Kuurne een voorraad Europaproducten of andere voedingsmiddelen op via de Belgische Federatie van Voedselbanken. Het zijn goederen die betaald worden door Europa. Daarnaast hebben we een aantal straffe vrijwilligers die elke dag hun ronde doen langs winkels en handelaars om waren op te halen die niet meer worden verkocht”, aldus Katrien. Ook verschillende serviceclubs spannen zich in om de voedselbedeling bij te staan. “Ten slotte zijn er de ‘verrassingen’. Vandaag, de Dag van de Jeugdbeweging, biedt de stad de jongeren een ontbijt aan. Het overschot wordt tot bij ons gebracht. Bij veel mensen en verenigingen groeit de reflex dat het beter is om voedsel weg te schenken dan het weg te gooien.”

© Henk Deleu

De voedselbedeling koopt echter ook zelf goederen aan, zoals vlees, eieren, verse groenten en aardappelen. De energiecrisis noopt de vzw dieper in eigen beurs te tasten. “De oorzaak daarvan is niet enkel het stijgende aantal klanten, maar ook het veranderende aankoopbeleid van winkels. Ze worden zelf een beetje voorzichter met wat ze inslaan. Voorlopig kunnen we het nog bolwerken, maar deze situatie mag niet blijven duren. Vooral verse groenten worden een probleem.”

Zonder vrijwilligers geen voedselbedeling

Opmerkelijk: de werking van de Ieperse voedselbedeling wordt volledig door vrijwilligers gedragen. In Ieper werken 40 vrouwen en mannen mee aan de voedselbedeling. Katrien Durnez, een germaniste van opleiding en heel haar leven in het onderwijs actief, ging in 2015 aan de slag bij Op ‘t Spoor. “Ik doe het heel graag, maar het is niet te onderschatten. Zo neem ik regelmatig werk mee naar huis. Er bieden zich heel regelmatig vrijwilligers aan, maar ze onderschatten soms wel het werk een beetje.”

Hulp van de stad

Op de laatste Ieperse gemeenteraad vroeg raadslid Sam Vancayseele (Groen) zich af hoe de stad de voedselbedeling een handje zal helpen. “Wellicht nog meer dan de voorbije jaren wordt het een uitdaging om doelgericht Ieperlingen in nood te ondersteunen”, reageerde schepen Eva Ryde (N-VA). “De Covid-crisis zorgde in het geval van de voedselbedeling voor een beter overleg tussen de stad en de vzw. We verhoogden de jaarlijkse subsidie. Bovendien stortten we bijkomende middelen van de federale overheid door om de voedseltekorten aan te vullen.” In de nabije toekomst wil het stadsbestuur bijkomende middelen, ruim 5.000 euro, inzetten en de communicatie naar voedselleveranciers sterker te maken. “Dat zou geen slechte zaak zijn, alle beetjes zijn welkom. Ons doel blijf de klanten zo goed mogelijk te helpen. Die kunnen steeds blijven langskomen”, aldus nog Katrien Durnez.

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

