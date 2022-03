Ieperse urban trail dwars door Picanol: “Voor de deelnemers een leuke manier om de bedrijfssite te ontdekken”

“Na een gedwongen coronawinterslaap zijn we blij dat we in Ieper opnieuw een trail kunnen aanbieden”, zegt Mathieu Dehaene van vzw De Zeven. De Zeven zou De Zeven niet zijn als ze na enkele urban trails, de Bellewaerde Trail en het fiets-loopevent Over The Top niet opnieuw met iets verrassend naar buiten zouden komen. “De afgelopen rustperiode gaf ons de tijd om na te denken over ons concept en zowel qua parcours als beleving nieuwe wegen in te slaan. We verlaten de gekende paden en trekken naar het oosten van de stad. De start blijft in het college, maar daarna doen we Picanol aan. Het wordt voor de deelnemers een leuke manier om de bedrijfssite te leren kennen. Door deze verschuiving in het parcours bieden zich andere opportuniteiten aan als het gaat over locaties. Heel wat zaakvoerders langs de Steverlyncklaan tekenden al in voor ons project.”