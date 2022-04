Ieperse stadarchief is met archief conferencier Gerard Vermeersch en archief serviceclub Soroptimist Ieper een stuk regionale geschiedenis rijker

IeperHet Ieperse stadsarchief heeft haar collectie verruimd met het persoonlijk archief van conferencier Gerard Vermeersch. Vermeersch was wellicht de eerste Vlaamse cabaretier en enorm populair in de vroege jaren zeventig. Ook serviceclub ‘Soroptimist Club Ieper’ maakte haar archief over.

Gerard Vermeersch werd geboren in Ieper. Na studies in Gent ging hij aan de slag als woordleerkracht in verschillende scholen. Hij speelde theater, regisseerde, nam platen op en werkt voor de nationale radio en televisie. Eind de jaren zestig begint Vermeersch als cabaretier, in de traditie van de grote Nederlanders. Zijn beroemde sketches zoals ‘Avelgem’ zijn nog steeds gekend. De Ieperling, die later naar Brugge verhuisde, stierf op 29 augustus 1974. Hij was toen 51 jaar oud.

Schilderijen

Het nalatenschap van Gerard Vermeersch wordt al jaren beheerd door een groep vrienden die zich de Confrérie Gerard Vermeersch noemt. De vereniging organiseert taalwedstrijden en evenementen. De Confrérie kreeg het archief van Gerard van diens weduwe en geeft het nu aan het stadsarchief. “Het bestaat vooral uit origine hand- en tikmachinegeschreven teksten vaak op gekleurde ‘pelureblaadjes’, een heel dun licht doorschijnende papiersoort”, zegt Marc Delreux van de Confrérie Gerard Vermeersch. “Gerard was ook schilder en we schenken 2 van zijn schilderijen aan het archief. Er zijn er veel meer, maar die zijn niet ons bezit. Daarnaast verzamelden we geluidsbanden, foto’s, lp’s, boekjes en schoolrapporten. Tenslotte zijn er de vele interviews die we maakten met voormalige kennissen van Gerard. Die gesprekken tonen ons een beeld van Gerard als gids en mentor met een warm hart voor Vlaanderen. Het archief van Gerard is echter niet compleet, er duiken nog regelmatig nieuwe stukken op.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook serviceclub Soroptimist Ieper brengt haar archief onder in het stadsarchief. © Christophe Maertens

Naast het archief van Gerard Vermeersch schonk Soroptimst Club Ieper haar documenten en fotoboeken aan het Ieperse stadsarchief. “Voor ons is dit een historisch moment”, zegt voorzitter Jo De Sutter. “Als allereerste serviceclub van de stad vertrouwen we onze documenten en kleine attributen toe aan het archief waar alles veilig bewaard wordt. Vanaf nu kan iedereen het archief van onze club raadplegen om zaken op te zoeken, oude foto’s te bekijken of herinneringen op te halen. Eventueel kan er iets worden uitgeleend, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. Serviceclub Soroptimist Ieper is gesticht in 1983 en telt momenteel zo’n 49 leden. Door de jaren heen is er heel wat verzameld. Vanuit de begintijd zijn er heel wat geschreven documenten. Ons papieren archief ging over van secretaresse naar secretaresse, maar vandaag kennen we enkel digitale nieuwsbrieven en communicatie van de clubs onderling. We zijn heel blij en fier dat we de mooie geschiedenis van onze club kunnen veilig stellen voor de toekomst. We hopen dat andere serviceclubs ons voorbeeld zullen volgen, zodat de geschiedenis van het verenigingsleven in onze stad alweer rijker wordt.”

Wetenschappelijke methodieken

“Culture archieven van dit kaliber zijn uniek”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Met de inventarisering en de ontsluiting van het Vermeerscharchief, krijgen we een betere inkijk in het culturele leven in Vlaanderen in de jaren zestig of zeventig. Vermeersch is dan ook een Vlaams instituut. Dat culture of maatschappelijk relevante verenigingen het stadsarchief als partner ontdekken is een opsteker. Daarom zijn we servicevereniging Soroptimist Ieper dankbaar dat zij hun archief in bewaring geven. Hier kennen we immers de juiste wetenschappelijke methodieken om dingen goed te bewaren. Dat verenigingen de relevantie hiervan inzien is belangrijk. De Confrérie en de Soroptimisten dienen als voorbeeld, waarvoor dank!”