Ieperse openluchtzwembad niet langer beschermd als monument: “Dat maakt noodzakelijke werken mogelijk”

IeperHet Ieperse openluchtzwembad is niet langer beschermd als monument. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) nam de uitzonderlijke, maar noodzakelijke beslissing. “Nu kunnen we de Kasteelgracht en Wieltjesgracht met elkaar verbinden om eventuele overstromingen te voorkomen”, zegt schepen Bolle.

Het openluchtzwembad opende op 25 juni 1885 de deuren en sloot in 2001 omdat het niet meer voldeed aan de milieunormen. Tegen de sluiting werd hevig geprotesteerd. In 2005 ging het complex weer open als stadsstrand en in 2009 werd het beschermd. Enkele jaren later ging de organisatie achter het strand failliet en bleef de site ongebruikt achter. Het zwembad ligt er nu verloederd bij.

Geen bezwaar van Ieperlingen

“Het is erg uitzonderlijk dat het beschermingsstatuut van een monument wordt opgeheven”, zegt minister Diependaele. “Maar in dit dossier was er geen andere mogelijkheid. Om de veiligheid en waterafvoer te garanderen, willen de stad Ieper en de Vlaamse Milieumaatschappij tegen 2027 verbeteringswerken uitvoeren aan de oostelijke stadsgrachten.” Om in de toekomst overstromingen te voorkomen, is er in Ieper naast een westelijke waterafvoer ook een oostelijke waterverbinding nodig. “In praktijk wil dat zeggen dat er water via de Kasteelgracht naar de Wieltjesgracht moet kunnen lopen”, legt schepen Philip Bolle (Vooruit) uit. “Die verbinding was er ooit, maar nu niet meer. De werken zijn echter echt nodig, maar we zaten vast omdat aan het openluchtzwembad niets mocht gebeuren wegens beschermd erfgoed.” Het vorige stadsbestuur vroeg in het verleden al de opheffing op van het beschermingsstatuut, maar kwam van een kale reis thuis.

Nostalgie

“De bescherming opzeggen, kon nu wel voor Vlaanderen, mits een openbaar onderzoek”, weet Bolle. “Daaruit werd duidelijk dat de Ieperling wil dat er iets verandert, want niemand tekende bezwaar aan tegen de opheffing. Enkel een vrouw uit Antwerpen die ooit in Ieper heeft gewoond, deed dat uit nostalgie en ook een beroepsorganisatie die principieel protest aantekent in alle dossiers waarin de opheffing van bescherming wordt gevraagd.”

Een ontwerpbureau zal nu nagaan wat de mogelijkheden zijn. “Het openluchtzwembad maakt eigenlijk deel uit van de vestingen, dus we kunnen er toch niet zomaar alles mee doen”, beseft schepen Bolle. “Het is ook niet de bedoeling het volledige zwembad te slopen. We willen bepaalde elementen in het toekomstig ontwerp integreren. Wel (bijna) zeker is dat de muur langs de Lange Torhoutstraat zal afgebroken worden. Ook aan de kant van de Kilpinglaan willen we een deel integreren in de site. Het wordt in ieder geval tijd dat het verloederde zwembad plaats maakt voor iets nieuw.”

Houten kleedhokjes

Het zwembad kreeg pas zijn definitieve vorm na de twee wereldoorlogen. De bodem van het eerste, eerder primitieve bad was onverhard, onveilig en onhygiënisch. Na de verdrinkingsdood van vier militairen laaide de discussie over de veiligheid van het zwembad op. In 1937 werd het bad verlengd van 40 naar 50 meter en werd een betonnen tribune en een waterzuiveringsintstallatie gebouwd. In 1950 werden de houten kleedhokjes vervangen door stenen. In 1968 werd nog een verwarmingsinstallatie toegevoegd en sindsdien werden geen fundamentele wijzigingen meer uitgevoerd aan de site.