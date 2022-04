Ieperse musea nemen afscheid van hun conservator met verrassingstentoonstelling: “Bedankt voor jouw jarenlange inzet”

Vier decennia lang verzamelde en beheerde Jan Dewilde kunst en erfgoed voor de stad Ieper. Hij startte in juni 1983 onder de vleugels van historicus, archivaris en bibliothecaris Octaaf Mus. In 1990 volgde hij deze op als conservator. Jan beheerde, verwierf, inventariseerde, conserveerde en overleefde brand en inbraak. De job van conservator is er een die vooral achter de schermen gebeurt en niet zichtbaar is voor het brede publiek. Nochtans is het een cruciale positie: de collectie en de zorg hiervoor is het hart van elk museum.

Welverdiend pensioen

Om hun conservator voor zijn afscheid in de bloemetjes te zetten, maakten zijn collega’s in het geheim de tentoonstelling ‘Dag Jan’. “In die expo tonen we de talrijke verwezenlijkingen van Jan Dewilde”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “Zijn collega’s duiken daarvoor diep in het museumdepot en hopen bezoekers te verrassen met de veelzijdigheid van zijn werk als conservator. Met deze hommage danken ze Jan voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel succes tijdens zijn welverdiend pensioen.”

‘Dag Jan’

“Het was een hele opdracht om alles geheim te houden voor Jan, maar het is toch gelukt”, zegt Katrien Goudeseune van het Yper Museum. In de tentoonstelling krijgt het publiek zaken te zien die anders verborgen blijven in het depot. ‘Dag Jan’ loopt nog tot 4 september in de Goliathzaal van het Yper Museum en is elke dag gratis te bezoeken. www.ypermuseum.be/dagjan.

De collega's van de Musea in Ieper zwaaien hun collega na 39 jaar uit: hier met Dominiek Dendooven van IFFM.

In de tentoonstelling is heel wat werk te zien dat in normale omstandigheden enkel in het depot te vinden is.