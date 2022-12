Ieperse milieuraad waarschuwt voor effecten van vuurwerk: “Jaarlijks sterven er dieren door angst en stress”

Wijtschate Heropening buurtwegen in Wijtschate: “Nieuw wandelnet­werk volgend jaar klaar”

In Wijtschate wordt een wandelweg heropend die een verbinding maakt tussen het speelbos in de Vierstraat en de achterliggende Kroonaardstraat. “Wijtschate was een beetje een blinde vlek in het wandelnetwerk.”

21 december