Ieperse Menenpoort wacht 2 jaar lange restauratie: “Het monument vormt een verbinding tussen verschillende naties, volkeren en culturen”

IeperDe iconische Menenpoort in Ieper viert in 2027 haar 100ste verjaardag en het is de bedoeling dat het monument er dan piekfijn uitziet. Daarom ondergaat de poort een ferme restauratiebeurt die in het voorjaar van 2023 van start gaat. De naampanelen worden gereinigd en het dak krijgt een groene bedekking. “We moeten het verhaal van de Menenpoort met de namen van 54.000 vermisten blijven doorgeven aan de volgende generaties. Daarom maken we het monument klaar voor de toekomst”, aldus minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

Om de missie waarvoor de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) werd opgericht, namelijk het tot in de eeuwigheid zorg dragen voor de nagedachtenis van alle Gemenebestgesneuvelden, voort te zetten, staat een grondige restauratie van de Menenpoort op het programma. “Daarmee willen we het behoud van het monument op lange termijn garanderen”, zegt Geert Bekaert, directeur van de CWGC voor de regio Centraal- en Zuid-Europa.

Al in 2019 leerde een eerste onderzoek dat er stabiliteitstechnisch geen problemen zijn, maar het toonde wel de nood aan conservatie- en restauratiewerken voor het behoud op langere termijn. “Het is cruciaal dat de huidige waterinfiltratie via het dak stopt om verdere grote schade te voorkomen”, weet Geert Bekaert. “Daarom wordt de waterdichtheidslaag op het dak vernieuwd. Tezelfdertijd brengen we een dunne laag beplanting aan. Die zal bijkomende bescherming bieden. In lijn met onze duurzaamheidsstrategie dragen we zo bij aan de biodiversiteit op de Ieperse vestinggordel.”

Een tweede belangrijk onderdeel is het reinigen van de gevels, waarbij waar nodig bakstenen worden vervangen, waarna het metselwerk volledig opnieuw wordt gevoegd. Ook de natuursteen elementen en de panelen met de namen van de vermisten worden gereinigd en ze herstellen waar nodig. Een derde luik is het vernieuwen van het plafond binnen de hal.

De restauratiewerken zullen twee jaar duren en gaan van start eind maart, begin april 2023. “In het bestek zijn maatregelen opgenomen om de ongemakken door de werken te beperken. Zo zorgen we ervoor dat tijdens de werken het doorgaand verkeer door de Menenpoort mogelijk blijft, weliswaar enkel in een richting, naar het centrum toe. Bij de opbouw en de afbouw van de stellingen voorzien we een tijdelijke omleiding.” In het informatiecentrum van de CWGC, gelegen in de Menenstraat, en op de website zal de geüpdatete informatie over de werken en de planning te raadplegen zijn.”

Voor de restauratie krijgt CWGC van Vlaanderen een premie van 1,6 miljoen euro. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kwam daarvoor naar Ieper om het premieakkoord te ondertekenen. “De geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog maakt deel uit van onze identiteit. We moeten het verhaal van de poort blijven doorgeven. Het is daarom belangrijk dat we ons steentje bijdragen om de Menenpoort in ere te houden.” Ook de stad Ieper staat achter het project en draagt 300.000 euro subsidie bij. De resterende kosten worden gedragen door de CWGC zelf, die op zich gefinancierd wordt door de zes Commonwealth naties: het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Indië en Zuid-Afrika.

“We zijn ons bewust van het belang van de Menenpoort voor de stad Ieper. Het is de toegang tot de binnenstad, de handelszaken en de horeca. De poort is hier echt verweven met het dagelijks leven”, zegt Geert Bekaert. De CWGC grijpt de restauratie aan om de Menenpoort in zijn context te plaatsen en de betekenis ervan voor de huidige en toekomstige generaties te duiden. Terwijl de Menenpoort zal omhuld zijn door stellingen, opent de CWGC op de vestingen naast het monument de tentoonstelling ‘The Ypres (Menin Gate) Memorial: Moments’ met illustraties van de Britse illustrator Tom Cole. De CWGC stelt in primeur de ‘Virtual Menin Gate’ voor, die alle namen op een virtuele wijze toegankelijk zal maken. In samenwerking met de Last Post Association zorgt de CWGC ervoor dat de dagelijkse Last Post ceremonie om 20 uur zal kunnen blijven plaatsvinden. Rekening houdende met de uitvoering van de werken, zal dit periodiek op alternatieve locatie nabij de Menenpoort zijn. Volg de restauratie op de voet op www.cwgc.org.

