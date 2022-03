Ieperse kunstenaar maakt ‘The Australian Soldier Commemorative Trophy’ voor de winnaars van Gent-Wevelgem: “Een soldaat wordt een monument”

IeperIeperling Yves Deplace (58), een ambachtsman bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), viel de eer te beurt de symbolische winnaarstrofee te maken voor Gent-Wevelgem In Flanders Fields 2022. “ De trofee in ontvangst nemen is een unieke manier om de vele gesneuvelden hulde te brengen.”

Ieper maakt zich stilaan klaar voor de wielerklassieker Gent-Wevelgem In Flanders Fields op 27 maart. De koers is één van de 6 Flanders Classics die traditioneel in het voorjaar georganiseerd worden. Gent-Wevelgem staat ook bekend als 7 races in Flanders Fields. Naast de wedstrijd voor elite mannen en vrouwen staan er die dag 5 jeugdwedstrijden op het programma. De start ligt sinds 2020 in Ieper en de finish traditiegetrouw in Wevelgem. De wedstrijd trekt door het oorlogslandschap, met passages over de Kemmelberg, Plugstreets en langs tal van monumenten van de Groote Oorlog.

Dat de herdenking van WO I een grote rol speelt in de koers, zal te merken zijn aan de finish. Elke winnaar krijgt immers naast de officiële wedstrijdbeker een symbolisch trofee gemaakt door Yves Deplace, kunstenaar en ambachtsman bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). De Ieperling werkt al 27 jaar bij de commissie als schilder-restaurateur. De man is daarnaast kunstschilder en beeldhouwer. “Noem het geen hobby, want dat is het niet”, zegt de vijftiger. “In mijn vrije tijd ga ik wandelen of fietsen, maar kunst is mijn passie. Ik ben daar al mee bezig sinds ik 10 jaar oud was, heel mijn leven dus. Aan de academie volgde ik beeldhouwen en schilderen. De laatste 4 jaar werkte ik vooral rond de oorlog. Zo maakte ik 650 portretten van soldaten.”

Buttes New British Cemetery

Afgelopen december kreeg Yves de vraag of hij niets wou maken voor Gent-Wevelgem. “Ik was onmiddellijk enthousiast. Het werk moest verband houden met Australië, omdat dat het thema is voor dit jaar in de koers”, aldus de kunstenaar. “Ik volgde de suggestie van onze directeur Geert Bekaert om de obelisk van het 5th Australian Division Memorial op de begraafplaats Buttes New British Cemetery te gebruiken in mijn ontwerp. Na het nodige opzoekwerk, om historisch juist aan de slag te gaan, kwam ik bij een uitgepuurd silhouet van een Australische soldaat. Hij staat ietwat voorovergebogen en treurt voor alle slachtoffers, maar groet ook Flanders Fields. De details verwijzen naar de kenmerken van het uniform van de Australische soldaten, zoals de typische hoed. Ik stileerde de vorm van deze soldaat, zodat de figuur overgaat in de vorm van het monument. Zo wordt de soldaat ook monument.“

Yves Deplace samen met CWGC-directeur Geert Bekaert en CEO Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel.

Yves boetseerde met behulp van modelleerklei de voet van de trofee naar gelijkenis van de obelisk en de trap naar de Butte, de heuvel in het landschap op het Buttes New British Cemetery in het Polygoonbos. Vanuit de voet rijst het beeld van de Australische soldaat. Het ontwerp van het beeld nam ruim een maand in beslag. Uiteindelijk maakte de kunstenaar een mal van het afgewerkte kleibeeld, en goot er vervolgens de 8 keramische trofeeën mee. Een metalen staaf verzekert de stevigheid.

Wereldhistoriek

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is heel blij met het werk van Yves. “Aan elke koers is er wel een verhaal te koppelen en voor Gent-Wevelgem is dat de Eerste Wereldoorlog. Het is een wedstrijd die naast sportieve geschiedenis ook wereldhistoriek in de huiskamer brengt.”

“Gent-Wevelgem start symbolisch aan de Menenpoort”, aldus Geert Bekaert, directeur CWGC Centraal- en Zuid-Europa. “Op dat monument staan de namen van bijna 55.000 vermisten uit WO I. Dat alle renners op deze locatie even stil staan en dat de winnaars na afloop de trofee in ontvangst zullen nemen, is een unieke manier om de vele gesneuvelden hulde te brengen.”

Het atelier waar het beeldje werd gemaakt.

Voorstelling CWGC trofee Gent-Wevelgem

De English Soldier Commemorative Trophy Gent-Wevelgem In Flanders Fields 2022.