Ieperse jeugdbrandweer viert 50 jaar met optocht en nieuwe korpsvlag

Maar liefst 360 leden en instructeurs van 19 jeugdbrandweergroepen uit Vlaanderen en Jugendfeuerwehr Lehrte (Duitsland) tekenen present voor een volledige dag in en rond Ieper. In de namiddag trekken de groepen het historisch stadscentrum in voor een zoektocht met 6 praktische proeven. Vanaf 18 uur trekken ze dan onder begeleiding van de West-Vlaamse Verenigde Brandweer Muzikanten in stoet door de straten van de stad naar de Grote Markt. Daar zal tijdens een korte overhandigingsceremonie een nieuwe korpsvlag worden onthuld door de Ieperse burgemeester Emmily Talpe. De dagelijkse Last Post sluit de dag af.

Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. “Momenteel hebben wij vijf jeugdbrandweergroepen actief in de zone. Goed voor zo’n 85 jongeren. Als hulpverleningszone ondersteunen we deze werking met de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen,” aldus majoor en zonecommandant van de brandweerzone Westhoek Kristof Dorné. “Brandweer Westhoek is uitermate trots op zijn jeugdwerking. Hier worden de brandweerlieden van morgen getraind. De ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zekere garantie van personeelsinstroom. Dit is een belangrijke schakel in onze zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers”.