Ieperse cafébazen laten zich niet kisten door energiecrisis: “Niets doen is geen optie, zoveel is duidelijk”

“Het houdt precies niet op met de uitdagingen die ondernemers op het bord worden geschoven”, zegt Klaas Segers (32) van café Øl in de Menenstraat in Ieper. Net als veel van zijn collega’s krijgt de Ieperse cafébaas na de coronacrisis af te rekenen met de energiecrisis. Aan zijn zaak sluiten denkt hij echter niet. “In moeilijke tijden gaan creatieve geesten aan de slag en wordt vaak iets slims bedacht. Als het gemakkelijk gaat, dan doen we dat niet. Nu zitten we in een minder goede periode, het is dus het moment om opportuniteiten te zoeken”, klinkt het filosofisch. “Gelukkig gebeurt niet alles op één week tijd. Ik voerde dit voorjaar al een prijsverhoging door om toch beetje een buffer aan te leggen. Je kan echter niet alles doorrekenen naar de klant. Daarom dat ik ook andere maatregelen neem.”

Via een energiemeter ontdekte Klaas dat zijn koffiemachine veel te veel stroom trok. “Het toestel was veel te zwaar voor mijn café. Ik heb een lichter apparaat aangekocht dat in plaats van 7.000 watt slechts 3.500 watt verbruikt. In plaats van een boiler van 13 liter zit er een boiler van 4 liter in, wat toch een slok op de borrel scheelt qua kosten. Daarnaast worden de lampen door ledverlichting vervangen en de warmte van mijn technische ruimte wordt gebruikt om de zaal te verwarmen. Dat kan door eenvoudig een luchtkanaal bij te leggen, terwijl anders de warmte gewoon naar buiten wordt geblazen.”

De horecabaas deed een aanvraag voor zonnepanelen, maar omdat zijn zaak zo dicht bij de Menenpoort ligt, is dat niet zo eenvoudig. “Omdat zonnepanelen het historisch uitzicht kunnen schaden, legt het stadsbestuur voorwaarden op. Ik kreeg een vergunning, maar enkel als ik zwarte exemplaren installeer, geen blauwe of andere kleuren. Dankzij de mogelijkheid van het energiedelen investeer ik in een grote zonnepaneleninstallatie op een andere site. Met die energie kan ik tijdens de zomer mijn airco laten werken, wat ik tot nu durfde doen, wegens teveel verbruik.”

Klaas hoopt met zijn inspanningen andere ondernemers aan te zetten om na te denken over het energievraagstuk. Collega Joeri Devolder van Kaffee Bazaar is daar een van. Ook hij ondernam actie. “Mijn factuurvoorschot ging van 300 euro naar 1.200 euro, maar dat is niet het enige. Alles wordt gewoon duurder. Van enkele biersoorten steeg de prijs met 4 euro per bak. Als we willen overleven moeten we zelf iets doen, of we redden het niet.” Joeri voelde de bui al langer hangen en kocht in april zonnepanelen, die sinds een maand op zijn dak liggen. Daarnaast bestelde hij een warmtepompboiler, een toestel dat de warme lucht uit de kelder naar boven haalt en koude lucht naar de kelder, waardoor er efficiënter wordt gekoeld. “Daardoor zal mijn gasverbruik in het café praktisch tot 0 worden herleid. Ik ben wel blij dat de klanten blijven komen. Mensen besparen op grote aankopen, maar een pintje komen drinken kan er wel nog af, gelukkig.”

Klaas Segers vreest dat de crisis niet onmiddellijk voorbij zal zijn. “Volgens mij zal het de komende jaren moeilijk blijven. Het is bovendien het laatste jaar dat er een verhoogde investeringsaftrek is. Ook dat zijn we kwijt na nieuwjaar. Ik begrijp dat de overheid niet kan blijven uitdelen en het is aan ons ondernemers om opportuniteiten te zoeken. Je café sluiten is volgens mij geen goede oplossing. Ik ken collega’s die dat doen, maar ze laten wel de koeling aanliggen. Dat is toch niet logisch. Je mag minder werken, maar doe het dan op een slimme manier. Een uur later opendoen en een uur vroeger sluiten, dat kan ik nog begrijpen. Niets doen is echter geen optie, zoveel is duidelijk.”

